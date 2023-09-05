"Я не понимаю этого": промоутер Дюбуа жестко раскритиковал Даниэля, который сдался в бою с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего "регулярного" чемпиона WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, заявил, что недоволен своим подопечным в бою против Александра Усика.

По словам функционера, британский боксер должен был подняться после нокдауна в девятом раунде, однако отказался это делать.

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"Когда рефери остановил бой, Дюбуа упал после очень сильного джеба, на который он нарвался. Даниэль оказался на канвасе, рефери открыл счет, он поднялся и дождался отмашки. Дюбуа мог боксировать дальше, он не распластался на настиле ринга, его ноги не отказали. Я просто этого не понимаю.

Мы недовольны этой ситуацией. Я думаю, что и Усик, в конце концов, пожалуй, тоже недоволен этим, хотя он этого и не признает. Мы лишь хотим, чтобы они снова вышли на ринг. Кстати, если они проведут еще один бой, то Дюбуа нужно драться по-другому. Ему необходимо сжать зубы и выйти туда на войну. Вот что он должен сделать. Это будет проверкой его характера. Я не хочу оправданий, я больше не хочу слышать эту чушь. Выйди туда и сделай - вот в чем суть. Но, возвращаясь обратно, Дюбуа выиграл бой, и это было плохое решение", - сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, украинский боксер победил Дюбуа техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что команда Дюбуа подала апелляцию на результат боя с Усиком.

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