"Усик просто свалил": Промоутер Фьюри обвинил украинца в срыве объединительного боя

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, в очередной раз прокомментировал срыв объединительного боя с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Представитель британского боксера заявил, что его уже раздражают вопросы по поводу этой ситуации, и снова обвинил сторону украинца в том, что поединок не состоялся.

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"Я чертовски устал от того, что мне задают один и тот же идиотский вопрос. Мы подписали контракт на бой в прошлом году, но они снялись с поединка в декабре. Потом шли разговоры о том, что поединок состоится в феврале, а затем - в апреле. Skill Challenge не смогла обеспечить место проведения боя.

Мы пытались устроить поединок в Великобритании, но Усик просто свалил и, как он сам говорит, подписал контакт на бой со Skill Challenge в декабре. Он говорил, что через пару недель мы получим предложение. Я прав? Мы так его и не получили. Это мы были теми, кто сделал предложение. Так что бессмысленно болтать об этом.

Мы устраиваем поединок Фьюри с Нганну, а затем посмотрим, что будет дальше, если Тайсон победит", - сказал Уоррен в комментарии Boxing News.

Ранее промоутер Усика назвал причину, почему Фьюри избегает украинца.

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