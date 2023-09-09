Промоутер Усика назвал причину, почему Фьюри избегает украинца

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о том, почему обладатель титула WBC Тайсон Фьюри отказывается драться с его подопечным.

По словам промоутера, британский боксер боится проиграть, ведь украинец находится в своей лучшей форме.

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"Как вы думаете, Фьюри может остановить течение времени? 12-го августа я поздравил Тайсона с 35-летием. Усику сейчас 36, но он на пике формы. Так что если Фьюри хочет победить его, ему придется подождать около пяти лет.

Следующие два года Александр будет на вершине. Ему 36, это золотая эра для супертяжеловеса", - приводит слова Красюка ProBox TV.

Ранее сообщалось, что Фьюри озвучил дерзкое условие для боя с Усиком.

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