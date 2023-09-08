Фьюри - об Усике в бою с Дюбуа: Маленький засранец Усик жульничал

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри поделился мнением касаемо удара ниже пояса от Даниэля Дюбуа в бою с Александром Усиком.

"Я думаю, что Усик – маленький засранец. Он жульничал. Этот большой богобоязненный человек качался по рингу после удара ниже пояса, который попал ему в пояс. Ну же, не будь маленьким трусом. Выдержи".

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"Я – чемпион мира в тяжелом весе, занимаюсь боксом пятнадцать лет. Я завоевал до 22 поясов. Что я знаю? Это был не удар ниже пояса. Я это знаю. А он – мелкий говнюк. Это я тоже знаю. Ты проиграл, мужик. Тебя побил Дюбуа. Ты – дерьмо. Ты трус", – сказал Фьюри в интервью Boxing Social.

Напомним, Усик одержал победу над Дюбуа, нокаутировав британца в девятом раунде.

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