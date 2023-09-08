iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Фьюри - об Усике в бою с Дюбуа: Маленький засранец Усик жульничал

Британец вновь решил задеть украинского тяжеловеса.
Сегодня, 17:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри поделился мнением касаемо удара ниже пояса от Даниэля Дюбуа в бою с Александром Усиком.

"Я думаю, что Усик – маленький засранец. Он жульничал. Этот большой богобоязненный человек качался по рингу после удара ниже пояса, который попал ему в пояс. Ну же, не будь маленьким трусом. Выдержи".

Читай также: "Трусливая с*чка": Фьюри жестко прошелся по Усику за бой с Дюбуа

"Я – чемпион мира в тяжелом весе, занимаюсь боксом пятнадцать лет. Я завоевал до 22 поясов. Что я знаю? Это был не удар ниже пояса. Я это знаю. А он – мелкий говнюк. Это я тоже знаю. Ты проиграл, мужик. Тебя побил Дюбуа. Ты – дерьмо. Ты трус", – сказал Фьюри в интервью Boxing Social.

Напомним, Усик одержал победу над Дюбуа, нокаутировав британца в девятом раунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Должны прекратить заниматься ерундой": Промоутер Фьюри верит, что бой с Усиком состоится "Должны прекратить заниматься ерундой": Промоутер Фьюри верит, что бой с Усиком состоится
"Я это гарантирую": Нганну рассказал, что собирается сделать с Фьюри "Я это гарантирую": Нганну рассказал, что собирается сделать с Фьюри
"Абсолютным чемпионом стану я": Хргович оставил самоуверенное послание Усику "Абсолютным чемпионом стану я": Хргович оставил самоуверенное послание Усику
Monte потерпели обидное поражение от MIBR Monte потерпели обидное поражение от MIBR
Помочь журналистам

Видео

Франция - Ирландия 2:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Франция - Ирландия 2:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:30
Monte потерпели обидное поражение от MIBR
Европа20:18
Стали известны причины срыва перехода Санчо в Аль-Иттихад
Европа19:54
FA продлила дисквалификацию игроку Ливерпуля
Европа19:44
Катарский клуб объявил об аренде Коутиньо
Евро-202419:27
Сборная Италии потеряла двоих футболистов перед матчем с Украиной
Европа19:19
Балотелли - о звездах в Саудовской Аравии: Как можно говорить, что вы там не ради денег
Формула 118:52
Хаас готовит обновленный болид к домашнему Гран-при
Украина18:48
Германия U-21 - Украина U-21: онлайн-трансляция товарищеского матча
Сборные18:30
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Сербия сыграет в финале с Германией
Европа18:16
Спортдир Сандерленда: Русин – динамичный и умный форвард
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK