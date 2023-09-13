"Не вините Тайсона": В WBC попытались оправдать бой Фьюри с Нганну вместо поединка с Усиком

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился мыслями о ближайшем бое чемпиона организации в супертяжелом весе Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну и срыве объединительного поединка против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам главы Всемирного боксерского совета, британский боксер не заслуживает критики за намерение встретиться в ринге с экс-чемпионом UFC.

"Фьюри не дерется с Усиком, потому что Александр не был готов в декабре. Затем они не смогли провести бой в марте, а потом их пути разошлись. То же самое произошло с Энтони Джошуа, так что не вините Тайсона Фьюри.

Фьюри был здесь, он был готов. Мне нравится его бой с Нганну. Мы не будем торопиться с обязательной защитой. Мы назначили поединок Уайлдер - Руис, и победитель стал бы невероятным обязательным претендентом. Но этот бой не состоялся. Они не принимают участия, так что обязательного претендента нет".

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"Несомненно, Фьюри - лучший супертяжеловес. Мы бы хотели увидеть бой Фьюри - Усик, поэтому мы не будем мешать планам по поводу большого противостояния за все пояса. Так что мы не будем спешить с поиском обязательного претендента. Посмотрим, что произойдет на конвенции WBC.

Все сосредоточены на 28 октября. Как только бой с Нганну состоится, с 12 по 17 ноября WBC проведет конвенцию. После этого совет управляющих WBC примет решение насчет супертяжелого веса", - приводит слова Сулеймана Manchester Evening News.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри раскрыл сумму, которую Нганну заработает за бой с ним.

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