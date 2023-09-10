Фьюри раскрыл сумму, которую Нганну заработает за бой с ним

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился финансовыми подробностями будущего боя против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

По словам британского боксера, камерунский боец заработает за бой с ним 10 миллионов долларов.

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"Все говорили, что Нганну идиот, когда он ушел из UFC. Но сейчас, вдруг, он оказался гением, не так ли? Парень заработает 10 миллионов долларов. Яйца им в лицо. Фрэнсис это сделает", - приводит слова Фьюри MMA Mania.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Тайсон Фьюри рассказал, зачем принял бой с Фрэнсисом Нганну.

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