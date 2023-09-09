"Если он тебя ударит, то причинит боль": Фьюри оценил способности Нганну

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от боя против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

По мнению британского боксера, у его соперника будет шанс панчера, но считает, что готов с этим справиться.

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"Я видел несколько боев Нганну. Он большой и сильный старик. Если он тебя ударит, то причинит боль. Точно так же, как Диллиан Уайт, как Дерек Чисора и как все, с кем я дрался. Они все большие панчеры.

Я не думаю, что он может что-то сделать, чтобы иметь больше шансов, но ему нужно поработать над тем, чтобы нанести этот единственный удар. Как пытался Деонтей Уайлдер, и все остальные пытались. У них всегда есть шанс панчера. Они большие парни, не так ли?

Если бы я вышел на улицу к пьянице и подрался, он меня ударит, не так ли? Как ты собираешься драться с кем-то и не получить удар? Это как принять душ и не промокнуть. Я знаю, что я быстрый, но я не могу провести бой и не получить удар", - цитирует Фьюри Boxing Scene.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер назвал следующего соперника Фьюри после боя с Нганну.

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