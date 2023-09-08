"Я это гарантирую": Нганну рассказал, что собирается сделать с Фьюри

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну поделился своими ожиданьями от будущего поединка против обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Камерунский боец пригрозил сопернику, что постарается оторвать ему голову.

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"Я очень взволнован и очень счастлив. Я с детства мечтал стать боксером, и теперь буду боксировать. Не просто боксировать, а подерусь с парнем, который стоит на вершине горы. Это то, чего я не ожидал, хотя подобный бой всегда был моей мечтой. Я всегда надеялся на что-то подобное.

Никто точно не знает, что произойдет, но я знаю наверняка, что буду охотиться за головой этого парня и постараюсь оторвать ее. Я вам это гарантирую", - приводит слова Нганну British Boxing News.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри и Нганну провели первую битву взглядов перед поединком.

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