iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я это гарантирую": Нганну рассказал, что собирается сделать с Фьюри

Камерунский боец озвучил дерзкий план на бой с британцем.
Сегодня, 11:28
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну поделился своими ожиданьями от будущего поединка против обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Камерунский боец пригрозил сопернику, что постарается оторвать ему голову.

Читай также: "Узнаем, насколько он хорош": Нганну рассказал, за счет чего может одолеть Фьюри

"Я очень взволнован и очень счастлив. Я с детства мечтал стать боксером, и теперь буду боксировать. Не просто боксировать, а подерусь с парнем, который стоит на вершине горы. Это то, чего я не ожидал, хотя подобный бой всегда был моей мечтой. Я всегда надеялся на что-то подобное.

Никто точно не знает, что произойдет, но я знаю наверняка, что буду охотиться за головой этого парня и постараюсь оторвать ее. Я вам это гарантирую", - приводит слова Нганну British Boxing News.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри и Нганну провели первую битву взглядов перед поединком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

Статьи по теме

"Должны прекратить заниматься ерундой": Промоутер Фьюри верит, что бой с Усиком состоится "Должны прекратить заниматься ерундой": Промоутер Фьюри верит, что бой с Усиком состоится
Фьюри озвучил дерзкое условие для боя с Усиком Фьюри озвучил дерзкое условие для боя с Усиком
"Трусливая с*чка": Фьюри жестко прошелся по Усику за бой с Дюбуа "Трусливая с*чка": Фьюри жестко прошелся по Усику за бой с Дюбуа
Фьюри и Нганну провели первую битву взглядов Фьюри и Нганну провели первую битву взглядов
Помочь журналистам

Видео

Франция - Ирландия 2:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Франция - Ирландия 2:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

15:27
Президентка Валенсии Яремчука назвала главную цель клуба на сезон
Бокс15:18
"Должны прекратить заниматься ерундой": Промоутер Фьюри верит, что бой с Усиком состоится
Футбол15:02
Малиновский спрогнозировал исход матча Италия - Украина
Евро-202414:45
Левандовски защитил юного фаната от стюардов и сделал ему памятный подарок
Футбол14:30
"Неприемлемое поведение": Экс-защитник сборной Испании раскритиковал Рубиалеса
Сборные14:08
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Определился первый финалист турнира
14:04
Президент Барселоны: Эра Хави будет одной из лучших в истории клуба
Футбол13:45
Сын экс-игрока сборной Аргентины подпишет контракт с итальянским клубом
13:12
Турецкий клуб нацелился на футболиста Динамо
13:00
Экстра-лига по футзалу: Энергия обыграла МСК Харьков, Аврора сыграет с Ураганом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK