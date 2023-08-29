"Узнаем, насколько он хорош": Нганну рассказал, за счет чего может одолеть Фьюри
Бывший чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну оценил свои шансы в бою против обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри.
Камерунский боец выразил уверенность, что может поймать британца своим нокаутирующим ударом в будущем поединке.
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"Тайсон - хороший боец, но мы узнаем, насколько он действительно хорош, после того, как я попаду в цель.
Я уже готов к этому бою и очень взволнован. Я готовлюсь. Остается девять недель. Хороший срок, чтобы сделать эти руки быстрыми и сильными. Мы шокируем мир", - приводит слова Нганну Boxing Scene.
Ранее Фьюри оставил в соцсетях послание для Нганну.
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