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"Узнаем, насколько он хорош": Нганну рассказал, за счет чего может одолеть Фьюри

Камерунский боец поделился ожиданиями от будущего поединка.
Сегодня, 10:42
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну оценил свои шансы в бою против обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри.

Камерунский боец выразил уверенность, что может поймать британца своим нокаутирующим ударом в будущем поединке.

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"Тайсон - хороший боец, но мы узнаем, насколько он действительно хорош, после того, как я попаду в цель.

Я уже готов к этому бою и очень взволнован. Я готовлюсь. Остается девять недель. Хороший срок, чтобы сделать эти руки быстрыми и сильными. Мы шокируем мир", - приводит слова Нганну Boxing Scene.

Ранее Фьюри оставил в соцсетях послание для Нганну.

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