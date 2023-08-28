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Майк Тайсон - о Нганну: Фьюри никогда не был на ринге с тем, у кого такой сильный удар

Легенда мирового бокса верит в успех камерунца.
Сегодня, 16:54
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон поделился впечатлениями о тренировках с Фрэнсисом Нганну.

"Тайсона Фьюри уронил мелкий боец в начале карьеры. Нганну же бьет, как Бог знает кто, чуваки. Это спортсмен, он двигается быстрее, работает над своей скоростью, зная, что ему нужно попасть только один или два раза. Тайсон никогда не был на ринге с кем-то, кто может так сильно ударить.

Нганну попросил меня быть максимально агрессивным. Он полон решимости добыть победу для своей страны и народа, чтобы заставить их гордиться. Это действительно интересно. Я рад, что могу помочь".

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"Макгрегор провел 11 или 10 раундов с Флойдом Мейвезером – величайшим бойцом своего поколения, если не за всю историю. Почему же Нганну не может дать Фьюри хороший бой? Макгрегор хорошо справился, заработав уважение публики.

Во время тренировок я увидел много хороших качеств у Фрэнсиса. Ему нужно вспомнить некоторые трюки, а затем работать на полную мощь. Он довольно быстро учится, что тоже очень впечатлило меня", – заявил Тайсон в интервью Boxing Scene.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Майк Тайсон - о Нганну: Фьюри никогда не был на ринге с тем, у кого такой сильный удар
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