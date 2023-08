Фьюри оставил в соцсетях послание для Нганну

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри обратился к экс-обладателю титула UFC в тяжелом Фрэнсису Нганну.

"Когда идешь за королем, лучше не промахиваться. Они все пытались, но каждый потерпел неудачу. Я неизбежен, Фрэнсис".

Читай также: Кроуфорд: У Нганну нет шансов в бою с Фьюри

"В Саудовской Аравии поднимут руку "Цыганского короля", – написал Фьюри в твиттере.

When you come for the king you better not miss @francis_ngannou



They’ve all tried, they’ve all failed.



I am inevitable Francis. The outcome will be the Gypsy King having his hand raised in the Kingdom #Riyadhseason #FuryNgannou https://t.co/ufcDcDM48m pic.twitter.com/KHQO2YvvHv