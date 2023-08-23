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Кроуфорд: У Нганну нет шансов в бою с Фьюри

Камерунец потерпит сокрушительное поражение.
Сегодня, 11:50
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе Теренс Кроуфорд заявил, что уверен в победе Тайсона Фьюри в бою с Фрэнсисом Нганну. 

"У Нганну нет шансов в бою с Тайсоном Фьюри.

Вы говорите об одном из лучших тяжеловесов и думаете, что парень без боксерского опыта может просто прийти и победить его?

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Он не бьет сильнее, чем Деонтей Уайлдер! Так что, по-вашему, этот парень будет делать с перчатками весом в десять унций? Это другой спорт, он устанет", – заявил Кроуфорд в интервью Boxing Social.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде.

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