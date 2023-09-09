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Промоутер назвал следующего соперника Фьюри после боя с Нганну

Боб Арум устроит поединок за звание абсолютного чемпиона дивизиона.
Сегодня, 12:44
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о будущем британского боксера.

По словам функционера, "Цыганский король" выйдет в ринг с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком после поединка против Фрэнсиса Нганну.

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"Мы можем устроить бой Усик - Фьюри. Я думаю, что и Тайсон, и Усик хотят организовать этот поединок. Нет причин, почему этот бой не может состояться. После боя Фьюри с Нганну 28 октября в Эр-Рияде мы приступим к организации этого поединка.

Фьюри сказал, что хочет сразиться с Джоном Джонсом? В следующем бою он подерется с Усиком", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее сообщалось, что Фьюри озвучил дерзкое условие для боя с Усиком.

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