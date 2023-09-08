Фьюри рассказал, зачем принял бой с Нганну

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри рассказал, почему решил подраться с Фрэнсисом Нганну.

"Очевидно, потому что мне чертовски много платят. Я привлеку много людей из ММА и бокса, чтобы посмотреть на это. Нравлюсь я им или нет, угадайте, что они сделают? Все равно посмотрят", – сказал Фьюри в интервью журналисту Майкла Бенсону.

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Напомним, боксерский поединок между Фьюри и Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Победитель 10-раундового боя получит специальный пояс от WBC под названием "Чемпион Рияда".

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