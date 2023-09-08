iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Фьюри рассказал, зачем принял бой с Нганну

Британца привлек один немаловажный фактор.
Сегодня, 21:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри рассказал, почему решил подраться с Фрэнсисом Нганну.

 "Очевидно, потому что мне чертовски много платят. Я привлеку много людей из ММА и бокса, чтобы посмотреть на это. Нравлюсь я им или нет, угадайте, что они сделают? Все равно посмотрят", – сказал Фьюри в интервью журналисту Майкла Бенсону.

Читай также: "Я это гарантирую": Нганну рассказал, что собирается сделать с Фьюри

Напомним, боксерский поединок между Фьюри и Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Победитель 10-раундового боя получит специальный пояс от WBC под названием "Чемпион Рияда".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

Статьи по теме

Фьюри изъявил желание подраться с легендарным чемпионом UFC Фьюри изъявил желание подраться с легендарным чемпионом UFC
Фьюри - об Усике в бою с Дюбуа: Маленький засранец Усик жульничал Фьюри - об Усике в бою с Дюбуа: Маленький засранец Усик жульничал
"Должны прекратить заниматься ерундой": Промоутер Фьюри верит, что бой с Усиком состоится "Должны прекратить заниматься ерундой": Промоутер Фьюри верит, что бой с Усиком состоится
"Я это гарантирую": Нганну рассказал, что собирается сделать с Фьюри "Я это гарантирую": Нганну рассказал, что собирается сделать с Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Франция - Ирландия 2:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Франция - Ирландия 2:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика22:53
Магучих добыла очередное золото на этапе Бриллиантовой лиги
Бокс22:50
Фьюри изъявил желание подраться с легендарным чемпионом UFC
Европа22:26
Инсайдер рассказал, почему сорвался переход Кукурельи в МЮ
Европа22:20
Зинченко - о войне: Люди по всему миру должны знать правду
Европа22:04
Ньюкасл не собирается отпускать одного из своих лидеров
Бокс21:50
Фьюри рассказал, зачем принял бой с Нганну
Футбол21:32
Дочь легенды английского футбола показала новое фото в бикини
Европа21:21
Сборная Украины U21 уступила в товарищеском матче ровесникам из Германии
Формула 120:59
Марко извинился за дискриминационные выпады в сторону Переса
Евро-202420:57
Испания уничтожила сборную Грузии в рамках отбора на Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK