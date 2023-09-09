"Он сдался": Арум ответил, был ли запрещенным удар Дюбуа в бою с Усиком
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал спорный удар Даниэля Дюбуа в пятом раунде поединка против объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.
По словам специалиста, британец нанес нелегитимный удар, в результате которого украинец оказался на канвасе.
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"Это был запрещенный удар. Возможно, рефери дал Усику немного больше времени на восстановление, чем требовалось, но я смотрел бой по телевидению, и это был удар ниже пояса.
Мне кажется, что после этого удара ниже пояса Дюбуа сдался. Я не знаю, почему он так сделал. Но когда Усик подерется с Тайсоном Фьюри, он доставит ему много проблем", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.
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