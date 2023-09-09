"Дюбуа был деклассирован и нокаутирован": Гвоздик оценил победу Усика над британцем

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мыслями о победе обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

При этом украинский боксер отметил, что скандальный удар в пятом раунде не стал решающим в поединке, а стремление команды британца опротестовать результат боя являются просто попыткой сохранить его репутацию.

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"Уже почти две недели с момента боя Усик - Дюбуа. Люди до сих пор об этом говорят. Сейчас увидел новость о том, что WBA начала рассматривать апелляцию, которую подала команда Дюбуа. Мои мысли следующие: что случилось сразу после удара? Рефери зафиксировал, что это удар ниже, запрещенный удар. Я напомню, что это бой, где на кону стоит очень многое, и "Усатый" это, конечно, понимает. Поэтому не так важно, что на самом деле он чувствовал, но если он испытывал хотя бы на один процент какую-то проблему, если это его беспокоило хоть чуть-чуть, зачем давать Дюбуа какие-то шансы в этом поединке? Если вам что-то не нравится, меняйте правила.

С другой стороны, был ли это равный бой? Я этого не увидел. На мой взгляд, Дюбуа сначала был деклассирован, а потом - нокаутирован. Если бы этот эпизод был решающим, тогда было бы о чем говорить. А так я этого не вижу. Поэтому мне кажется, что эти апелляции - это попытка команды Дюбуа сохранить репутацию их боксера как топового проспекта после, так скажем, не очень удачного выступления", - сказал Гвоздик в видео у себя в Instagram.

Ранее WBA подтвердила, что получила апелляцию Дюбуа на результат боя с Усиком.

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