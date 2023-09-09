iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Дюбуа был деклассирован и нокаутирован": Гвоздик оценил победу Усика над британцем

Также боксер высказался о скандальном ударе в пятом раунде.
Сегодня, 10:32
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мыслями о победе обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

При этом украинский боксер отметил, что скандальный удар в пятом раунде не стал решающим в поединке, а стремление команды британца опротестовать результат боя являются просто попыткой сохранить его репутацию.

Читай также: "Ноль процентов": Промоутер Усика оценил шансы на успех апелляции Дюбуа на результат боя

"Уже почти две недели с момента боя Усик - Дюбуа. Люди до сих пор об этом говорят. Сейчас увидел новость о том, что WBA начала рассматривать апелляцию, которую подала команда Дюбуа. Мои мысли следующие: что случилось сразу после удара? Рефери зафиксировал, что это удар ниже, запрещенный удар. Я напомню, что это бой, где на кону стоит очень многое, и "Усатый" это, конечно, понимает. Поэтому не так важно, что на самом деле он чувствовал, но если он испытывал хотя бы на один процент какую-то проблему, если это его беспокоило хоть чуть-чуть, зачем давать Дюбуа какие-то шансы в этом поединке? Если вам что-то не нравится, меняйте правила.

С другой стороны, был ли это равный бой? Я этого не увидел. На мой взгляд, Дюбуа сначала был деклассирован, а потом - нокаутирован. Если бы этот эпизод был решающим, тогда было бы о чем говорить. А так я этого не вижу. Поэтому мне кажется, что эти апелляции - это попытка команды Дюбуа сохранить репутацию их боксера как топового проспекта после, так скажем, не очень удачного выступления", - сказал Гвоздик в видео у себя в Instagram.

Ранее WBA подтвердила, что получила апелляцию Дюбуа на результат боя с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Гвоздик Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

"Усик просто свалил": Промоутер Фьюри обвинил украинца в срыве объединительного боя "Усик просто свалил": Промоутер Фьюри обвинил украинца в срыве объединительного боя
Фьюри - об Усике в бою с Дюбуа: Маленький засранец Усик жульничал Фьюри - об Усике в бою с Дюбуа: Маленький засранец Усик жульничал
"Должны прекратить заниматься ерундой": Промоутер Фьюри верит, что бой с Усиком состоится "Должны прекратить заниматься ерундой": Промоутер Фьюри верит, что бой с Усиком состоится
"Абсолютным чемпионом стану я": Хргович оставил самоуверенное послание Усику "Абсолютным чемпионом стану я": Хргович оставил самоуверенное послание Усику
Помочь журналистам

Видео

Исторический дубль Неймара: видео голов и лучших моментов матча Бразилия - Боливия
Исторический дубль Неймара: видео голов и лучших моментов матча Бразилия - Боливия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Бокс15:08
"Этот бой неизбежен": Промоутер сообщил, когда состоится поединок Хэйни с Прогрейсом
Другие страны14:54
Полузащитник сборной Италии в шаге от перехода в катарский клуб
Европа14:36
Яремчук - о переходе в Валенсию: Только время покажет, поступил ли я правильно
Европа14:30
Исторические кадры: отстраненный игрок сборной Англии провел первую тренировку после восьмимесячного бана
14:21
Конопля - о матче с Англией: Уверен, что болельщики будут гнать нас вперед
Бокс13:58
"Усик просто свалил": Промоутер Фьюри обвинил украинца в срыве объединительного боя
Сборные13:50
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Словения стала седьмой, Сербия сыграет в финале с Германией
Бокс13:40
"Он сдался": Арум ответил, был ли запрещенным удар Дюбуа в бою с Усиком
Украина13:15
"Иначе я просто не умею": Гармаш трогательно попрощался с Динамо
Бокс13:15
Руис выразил готовность устроить трилогию с Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK