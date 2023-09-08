"Абсолютным чемпионом стану я": Хргович оставил самоуверенное послание Усику

Обязательный претендент по линии IBF в супертяжелом весе Филип Хргович высказался о возможном поединке против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Хорватский боксер выразил уверенность, что ему по силам отобрать титулы у украинца, и уже замахнулся на звание абсолюта.

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"Я готов драться. Сейчас я в отпуске, но в понедельник я снова начну тренироваться. С понедельника дайте мне 12 недель, и я буду готов к бою. Ноябрь, декабрь, январь, февраль - в любое время.

Усик, я в отпуске, но я думаю о тебе. Скоро мы встретимся, в декабре или январе, и я побью тебя. Извини, мужик. Абсолютным чемпионом стану я, а не ты. Извини", - сказал Хргович в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Хрговичем.

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