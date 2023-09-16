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Промоутер Фьюри рассказал, чего следует опасаться в бою с Нганну

Представитель британца выделил единственный шанс на успех для камерунца.
Сегодня, 14:58
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, со-промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от предстоящего боя против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

По мнению представителя британского боксера, чтобы добиться успеха в поединке, камерунский боец будет рассчитывать только на свой нокаутирующий удар, которого стоит опасаться.

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"Я не вижу, что Нганну может перебоксировать Фьюри. Поэтому я думаю, что Фрэнсис будет делать то, что у него получается лучше всего, а именно кидать свои бомбы. Нганну - большой панчер. Я ожидаю перестрелку в ринге.

Если вы посмотрите последние несколько поединков Тайсона, то увидите, что он не боксировал. Он ходил и обменивался ударами с соперниками. В этом бою Тайсону нужно опасаться удара оппонента. Только так он сможет убрать его со своего пути", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри раскрыл сумму, которую Нганну заработает за бой с ним.

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