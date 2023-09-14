"Все получится": Тайсон оценил шансы Нганну в бою с Фьюри

Бывший чемпион мира Майк Тайсон высказался о бое между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну, которому он помогает в подготовке к будущему противостоянию.

Легендарный боксер считает, что поединок может сложиться успешно для его нынешнего подопечного.

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"Думаю, у Фрэнсиса все получится очень хорошо. Все зависит от опыта поединков, он просто должен помнить, что нельзя использовать ноги, чего он на самом деле никогда не делал.

Он настоящий мощный панчер, очень быстрый как для крупного парня весом 260 фунтов (118 кг). Я думаю, он справится лучше, чем считает большинство людей", - приводит слова Тайсона Boxing Scene со ссылкой на Eurosport Netherlands.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее президент WBC попытался оправдать бой Фьюри с Нганну вместо поединка с Усиком.

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