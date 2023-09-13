"Легенде пришлось пойти против меня": Фьюри оценил решение Тайсона тренировать Нганну

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал решение Майка Тайсона тренировать Фрэнсиса Нганну перед их предстоящим боем.

Британец заявил, что его огорчило то, что легендарный боксер будет не на его стороне.

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"Я думаю, что на самом деле это грустно. Мужчине, в честь которого меня назвали, легенде, пришлось пойти против меня, и в итоге он окажется проигравшим, уступит парню, получившему его имя. Я считаю, что это печально. Я думаю, что ему следовало быть в моем, а не в противоположном углу. Но бизнес есть бизнес. Я понимаю, что это чисто бизнес.

Не имеет значения, чему он там научит этого парня, неважно, как много боксерских тренировок он с ним проведет. У каждого есть план, пока его не ударят по лицу. Я не уверен, кто это сказал, но это правда. У них всех есть план, пока им на дадут по морде", - цитирует Фьюри Boxing Social.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри раскрыл сумму, которую Нганну заработает за бой с ним.

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