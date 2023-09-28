iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Отец Фьюри - об открытой тренировке Нганну: Позорище, Фрэнсис будет разорван

Британец высмеял оппонента своего сына.
Сегодня, 14:52
Джон Фьюри / Getty Images
Джон Фьюри / Getty Images

Отец Тайсона Фьюри раскритиковал форму Фрэнсиса Нганну на тренировке для медиа. 

"Надеюсь, это шутка... Если это то, на что он способен, храги его Бог, он будет разорван на куски. Это стыдоба. Это позорище", – заявил Джон Фьюри в соцсетях.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что отец Фьюри озвучил условие для боя с Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

Статьи по теме

Отец Фьюри озвучил условие для боя с Джошуа Отец Фьюри озвучил условие для боя с Джошуа
Нганну готов провести бой с Джонсом Нганну готов провести бой с Джонсом
Бывший спарринг-партнер Усика помогает Фьюри готовиться к бою с Нганну Бывший спарринг-партнер Усика помогает Фьюри готовиться к бою с Нганну
Кто станет чемпионом НБА: трейд Лилларда сделал Милуоки главным фаворитом Кто станет чемпионом НБА: трейд Лилларда сделал Милуоки главным фаворитом
Помочь журналистам

Видео

Сенсационный вылет Динамо из Кубка Украины в обзоре матча с Оболонью
Сенсационный вылет Динамо из Кубка Украины в обзоре матча с Оболонью

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

НБА17:33
Кто станет чемпионом НБА: трейд Лилларда сделал Милуоки главным фаворитом
Футбол17:32
Норвегия присоединилась к бойкоту скандального решения УЕФА
НБА17:18
Обмены НБА: Лиллард стал "оленем", Эйтон будет играть в Орегоне
Формула 117:07
Сейвард: Риккардо станет отличным вторым номером для Ферстаппена
Европа16:54
Хави высказался касаемо обвинения Барселоны в коррупции
Другие страны16:45
В Камеруне хотят отстранить Это'О с должности президента федерации
Киберспорт16:33
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Киберспорт16:23
ESL Pro League Season 18: Monte - Vitality, NaVi - Eternal Fire онлайн-трансляция матчей
Европа16:18
В УЕФА вновь заговорили об исключении Барселоны из еврокубков
Европа15:52
Гвардиола - о поражении Ньюкаслу: Требл нас более чем устраивает
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK