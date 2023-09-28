Отец Фьюри - об открытой тренировке Нганну: Позорище, Фрэнсис будет разорван

Отец Тайсона Фьюри раскритиковал форму Фрэнсиса Нганну на тренировке для медиа.

"Надеюсь, это шутка... Если это то, на что он способен, храги его Бог, он будет разорван на куски. Это стыдоба. Это позорище", – заявил Джон Фьюри в соцсетях.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что отец Фьюри озвучил условие для боя с Джошуа.

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