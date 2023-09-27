Отец Фьюри озвучил условие для боя с Джошуа

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о вероятности проведения боя между его сыном и экс-чемпионом Энтони Джошуа.

По его словам, сначала Эй Джею нужно доказать свою состоятельность в больших поединках, в частности, одолев Деонтея Уайлдера.

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"Я думаю, что в ситуации с Джошуа, глядя на его последние выступления, его миссия заключается в том, чтобы получить большой чек. Команда Энтони пытается вести его там, где трава пониже, дает ему бои, в которых он может победить.

Судя по тому, что я видел, бой Джошуа с Тайсоном - это мисматч. Я говорю вообще без обиды к Джошуа. Он был отличным чемпионом, вдохновлял меня. Мне было очень интересно, когда я за ним наблюдал, но он не тот боец, которым был три года назад. С тех пор как Энди Руис его остановил, все пошло не так.

Подерется ли Тайсон с Джошуа? Я думаю, что этот поезд ушел. Ему нужна большая победа. Этот бой состоится только в том случае, если Эй Джей победит Деонтея Уайлдера. Но в данный момент Тайсон не видит в нем угрозы", - цитирует Джона Фьюри Boxing Social.

Ранее промоутер Джошуа озвучил основную проблему в организации боя с Уайлдером.

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