"Пожелаем ему спокойной ночи": отец Фьюри удивил прогнозом на бой Усик - Чжилей

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о поединке обладателя временного титула WBO Чжана Чжилея и Александра Усика.

По словам Фьюри-старшего, представитель Китая досрочно победит украинского чемпиона.

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"Когда Чжан в ударе, он доставит проблемы любому супертяжеловесу, кроме Тайсона, потому что мой сын находится в другой лиге. Чжилей нокаутирует Усика, ведь он слишком маленький. Как только Чжан попадет по Усику, он отправит его в нокаут.

Но, опять же, Усик может вертеться, двигаться по рингу и работать джебом на победу по очкам. Однако Чжилей его поймает, поскольку Усик уже показал, что не может справиться с мощью супертяжеловесов. Так что если Чжилей попадет по нему, то можно желать ему спокойной ночи.

Впрочем, у Чжилея медленные ноги. У него быстрые руки, но ноги Чжана не соответствуют их скорости. У него ужасно медленные ноги и быстрые руки. Что ты будешь делать? Это как Bentley без ключей: ты не можешь на нем поехать, если только кто-то его не подтолкнет", - сказал Фьюри-старший в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее промоутер Джошуа оценил возможность боя с Чжилеем и посоветовал Джойсу завершить карьеру.

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