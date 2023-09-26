Промоутер Джошуа оценил возможность боя с Чжилеем и посоветовал Джойсу завершить карьеру

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, проанализировал возможность организации боя против обладателя временного титула WBO Чжана Чжилея или Джо Джойса, которого китаец недавно нокаутировал в реванше.

По словам представителя британского боксера, он не видит целесообразности в проведении поединка с соотечественником и даже советует ему завершить карьеру, а вот вариант с китайским бойцом считает интересным.

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"Бой между Джошуа и Джойсом был бы просто опасен. Честно говоря, Джо больше вообще не следует выходить в ринг. У него была отличная карьера, он должен был стать олимпийским чемпионом, он завоевал пояс временного чемпиона в супертяжелом весе и, я уверен, заработал при этом много денег. Энтони бьет не слабее Чжана и при этом обладает гораздо большей скоростью. Было бы неправильно делать такой бой, все-таки ты должен защищать этих ребят.

Чжилей? Джошуа всегда хотел этот бой. Он побил его в любителях, это был хороший поединок. Конечно, мы бы отправились для этого в Китай. Деньги решают. Мы можем сделать это и на Уэмбли.

Мы хотим организовать бой с Уайлдером. Я думаю, бой против Чжана будет легче, хотя он все равно опасен, так почему бы и нет?" - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Напомним, что Чжан Чжилей бросил вызов Тайсону Фьюри после второй победы над Джо Джойсом.

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