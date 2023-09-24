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"Преград больше нет": Чжилей бросил вызов Фьюри после второй победы над Джойсом

Китайский супертяж хочет получить титульный бой с чемпионом WBC.
Сегодня, 10:28
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Временный чемпион по версии WBO в супертяжелом весе китаец Чжан Чжилей после досрочной победы в реванше над британцем Джо Джойсом заявил, что хочет провести бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

При этом китайский боксер выразил уверенность, что "Цыганского короля" ожидает та же участь, что и его поверженного соотечественника.

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"Я хочу боя с Тайсоном Фьюри. Я был очень близок к заключению сделки с ним, но Джо Джойс активировал пункт о реванше. Теперь преград больше нет. Дорога свободна. Давай сделаем это.

Будет то же самое. Это будет китайская мощь и китайская скорость", - приводит слова Чжилея Bad Left Hook.

Напомним, на ISPORT доступно видео, как Чжилей нокаутировал Джойса в реванше.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Джо Джойс Чжан Чжилей

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