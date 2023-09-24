Чжилей - Джойс: видео нокаута

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) одержал досрочную победу в реванше с Джо Джойсом (15-2, 14 KO).

Второй поединок китайского и британского бойцов состоялся на OVO Wembley Arena в Лондоне, став главным событием боксерского шоу от промоутерской компании Queensberry Promotions.

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Чжилей практически от начала боя был более точным и эффективным, а Джойс со второй трехминутки начал много пропускать, как и в их первом поединке.

Развязка противостояния наступила в третьем раунде. Китайский боксер поймал оппонента правым хуком в челюсть, после чего тот завалился на настил ринга. Британец с трудом пытался подняться, но не успел это сделать вовремя.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Чжилей - Джойс:

ZHANG DID IT AGAIN! 👊💥



Zhilei Zhang knocked out Joe Joyce in devastating fashion. #ZhangJoyce2 pic.twitter.com/NQg1q9GeRZ — ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 23, 2023

Напомним, что в первом поединке в апреле этого года Чжилей победил Джойса техническим нокаутом в шестом раунде, после того как врач посоветовал остановить бой из-за большой гематомы под глазом у британца.

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