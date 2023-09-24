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Повторный триумф: Чжилей ярко уложил Джойса в реванше

Китайскому гиганту для досрочной победы над британцем потребовалось три раунда.
Сегодня, 07:22
Чжилей во второй раз победил Джойса / Getty Images
Чжилей во второй раз победил Джойса / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе китаец Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) защитил свой титул в поединке с британцем Джо Джойсом (15-2, 14 KO), одержав досрочную победу над ним в реванше.

Второй бой между китайским и британским боксерами стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions, который состоялся на OVO Wembley Arena в Лондоне.

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Соперники не слишком активно начали поединок, больше присматриваясь друг к другу, но уже со второй трехминутки Чжилей начал действовать агрессивнее. Китайскому бойцу удалось потрясти оппонента ударом с левой. Джойс попытался пойти в размен, но, как и в первом бою, начал много пропускать.

Чжилей продолжал действовать более эффективно и в третьем раунде доносил все больше ударов, один из которых и стал развязкой поединка. Под конец трехминутки китаец поймал британца правым хуком в челюсть, уложив на настил ринга. Джойс с трудом пытался подняться, но не успел это сделать вовремя.

Таким образом, Чжилей одержал победу нокаутом в третьем раунде.

Напомним, что в их первом поединке Чжилей одолел Джойса техническим нокаутом в шестом раунде, когда врач посоветовал остановить бой из-за огромной гематомы под глазом у британца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Джойс Чжан Чжилей

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