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Стало известно, когда победитель реванша Чжилей – Джойс подерется с Усиком

Промоутер готов организовать чемпионский бой с украинцем.
Сегодня, 09:52
Чжан Чжилей - Джо Джойс / Getty Images
Чжан Чжилей - Джо Джойс / Getty Images

Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк высказался о судьбе победителя реванша между  Чжаном Чжилеем и Джо Джойсом.

Промоутер считает, что победитель поединка встретится с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

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"Это блестящий матч-реванш. В ринге встрется два бойца высшего качества. В этом противостоянии очень многое поставлено на кон. Парни поборются за титул «временного» чемпиона WBO, а победитель этого боя встретится с полноценным чемпионом по этой версии в следующем году.

Проигравшему придется некоторое время ждать, чтобы получить возможность побороться хоть за какой-то пояс. Так что все стоит на кону!", - приводит слова промоутера Ring News 24.

Напомним, реванш между Чжилеем и Джойсом состоится 23-го сентября на OVO Arena Wembley в Лондоне, Великобритания.

Ранее сообщалось, что тренер Уайлдера назвал Усика боксером, который не затерялся бы в любой эпохе.

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