Тренер Уайлдера назвал Усика боксером, который не затерялся бы в любой эпохе

Тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт считает, что его подопечный мог бы потягаться со звездами бокса прошлого.

Скотт дал интервью порталу TalkSport, и среди прочего его попросили назвать современных боксеров, которые не уступают звездам прошлого.

Конечно, в первую очередь тренер назвал своего подопечного, но не забыл добавить еще пару имен.

"Уверен, что Уайлдер не затерялся бы в любую эру. Не утверждаю, что он всенепременно правил бы дивизионом, но был бы в числе лидеров, с ним бы все считались. Когда я говорю все, то имею в виду, что даже такие культовые персонажи как Мухаммед Али и Джордж Форман. То есть абсолютно все. Да, я реально в это верю. И точно то же самое я бы сказал о Тайсоне Фьюри.

Я не могу с такой же уверенностью говорить об остальных бойцах. Но считаю, что в этом списке есть место для еще одного супертяжа — Александра Усика. Как по мне, он намного лучше, чем принято считать. Уверен, его слишком недооценивают", - сказал Скотт в интервью.

Ранее также Малик Скотт дал свой прогноз на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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