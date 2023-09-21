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"Мы видели, как он падал": тренер Уайлдера удивил прогнозом на бой Усик - Фьюри

Скотт объяснил, почему стал на сторону "Цыганского короля".
Сегодня, 08:21
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Малик Скотт, тренер американца Деонтея Уайлдера, поделился прогнозом на бой за титул бесспорного чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Специалист поменял мнение в пользу победу британца, ведь остался разочарован выступлением украинца против Даниэля Дюбуа.

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"После последнего выступления Усика, мне приходится склоняться к Фьюри. Последние несколько месяцев, как начали говорить об этом поединке, я утверждал, что этот бой 50 на 50.

Мы уже видели, как Усик падал от ударов по корпусу и как он нервничает, когда его бьют по корпусу. При этом я верю, что он может выдержать сильный удар в голову, если только его бьет не Деонтей Уайлдер", - приводит слова тренера Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Валлин сделал прогноз на бой Усик - Фьюри после победы украинца над Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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