"Потрясающий бой": Джошуа предложили встретиться в ринге с бывшим соперником Усика

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего соперника Александра Усика Даниэля Дюбуа, заявил, что хотел бы организовать своему клиенту бой против Энтони Джошуа.

Представитель британского боксера считает, что его подопечный может стать для экс-чемпиона альтернативой Деонтею Уайлдеру.

"Я думаю, что хороший боем был бы поединок Дюбуа и Джошуа, потому что их обоих недавно критиковали по поводу желания драться. Джошуа - мощный панчер, как и Даниэль. Если посмотреть на последние поединки Энтони, то от него хотели увидеть немного больше, но я думаю, что это потрясающий бой".

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"Я считаю, что для британских фанатов этот поединок больше боя Джошуа с Уайлдером. У меня нет претензий к бою Джошуа - Уайлдер, но он не состоится. Я много раз говорил об этом. Я вообще не представляю, что в данный момент этот поединок пройдет в Саудовской Аравии.

Джошуа нужно подраться с кем-то. Если его соперником не станет Уайлдер, то с кем он будет драться? Я склоняюсь к победе своего бойца, но посмотрим, захочет ли команда Джошуа пойти этим путем", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Ранее промоутер Джошуа заговорил о возможном срыве боя с Уайлдером в Саудовской Аравии.

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