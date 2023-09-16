"Ничего не сделано": Промоутер Джошуа заговорил о срыве боя с Уайлдером в Саудовской Аравии

Промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился информацией об организации боя против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

Представитель британского боксера пожаловался на потенциальных организаторов из Саудовской Аравии, выразив сомнение в их заинтересованности в проведении поединка.

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"Ситуация такова, что месяцами шли переговоры с Саудовской Аравией, а также индивидуально с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером. Эй Джей и Деонтей приняли все условия. Я имею в виду деньги и все остальное.

На данный момент мы еще не получили контракт, значит бой не сделан. Это произойдет на этой неделе? Это произойдет через два месяца? Это вообще произойдет? Я не знаю.

Мы сейчас в подвешенном состоянии. Мы привыкли работать так - когда нам говорят, что все готово, то оно так и есть. В данной ситуации еще ничего не сделано", - приводит слова Хирна RingNews24.

Ранее промоутер Джошуа озвучил альтернативные места и сроки проведения боя с Уайлдером.

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