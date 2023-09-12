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"Не готов": Джошуа предостерегли от поспешных боев с Уайлдером и Фьюри

По мнению Мануэля Чарра, неудача в большом поединке чревата для британца завершением карьеры.
Сегодня, 17:05
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Регулярный чемпион WBA в супертяжелом весе Мануэль Чарр считает, что Энтони Джошуа не стоит спешить драться с Деонтеем Уайлдером или Тайсоном Фьюри.

По его мнению, британский экс-чемпион сейчас не готов психологически к большим поединкам.

Читай также: Промоутер Джошуа сделал смелый прогноз на возможные бои с Уайлдером и Фьюри

"Когда Владимир Кличко проиграл Кори Сандерсу, он изменил свой стиль. Он не был психологически сильным. Он был сломан и ждал много лет, прежде чем начать драться с бойцами из топ-20, топ-10 и вернуться туда, где он был в начале. Три или четыре года он сражался только с мешками.

Сейчас Джошуа психологически сломан, вы можете это видеть. После боя с Энди Руисом, когда он впервые оказался в нокауте, после двух поражений от Усика он выглядит сломленным. Ему нужно время.

Он не готов к Фьюри. Ему нужно провести пять-шесть легких боев, чтобы снова стать собой. Если он в следующем поединке сразится с Уайлдером, то после этого бросит бокс. Он не готов к Уайлдеру и Фьюри. Ко мне Джошуа тоже не готов", - цитирует Чарра Boxing Social.

Ранее промоутер Джошуа озвучил возможные места и сроки проведения боя с Уайлдером.

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