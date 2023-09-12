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Промоутер Джошуа сделал смелый прогноз на возможные бои с Уайлдером и Фьюри

Представитель британского боксера безоговорочно верит в своего подопечного.
Сегодня, 10:02
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мыслями о потенциальных боях против Деонтея Уайлдера и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По его словам, он абсолютно уверен в успехе своего подопечного и верит, что тот способен одержать досрочные победы.

"Я никогда не ставил временные рамки для его карьеры, но однажды Джошуа сказал мне, что не останется в боксе еще на три-пять лет. Поэтому, возможно, он подерется в декабре, а затем устроит парочку блокбастеров в следующем году. А дальше кто его знает. Я не думаю, что у него есть карьерные временные рамки, но он хочет драться с Уайлдером и Фьюри".

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"Я думаю, если Джошуа не подерется с Уайлдером и Фьюри, то он не будет доволен списком своих соперников. Если он встретится с ними, то он отбоксирует абсолютно со всеми в дивизионе.

Я фанат Энтони Джошуа номер один. Можете считать, что я заблуждаюсь, но Эй Джей нокаутирует Деонтея Уайлдера, а затем нокаутирует Тайсона Фьюри. Он станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, а затем мы уйдем в закат. Как я уже сказал, считайте, что я заблуждаюсь, как хотите, мне все равно, как вы меня называете. Я это вижу. Давайте сделаем это возможным", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее промоутер Джошуа заявил, что условия боя с Уайлдером согласованы.

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