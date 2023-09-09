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Промоутер Джошуа назвал потенциальных соперников на случай срыва боя с Уайлдером

В перечне оказался возможный ближайший оппонент Усика.
Сегодня, 12:02
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, с кем может встретиться в ринге его подопечный, если не удастся организовать следующий бой против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

По его словам, среди потенциальных соперников рассматриваются Филип Хргович, который является обязательным претендентом для Александра Усика по линии IBF, а также Энди Руис.

"Не знаю, какая стратегия у Саудовской Аравии. Есть ли у них до сих пор желание провести поединки Фьюри против Усика и Джошуа против Уайлдера? Хотят ли они бой Тайсона с Энтони? Не знаю. Мы готовы ко всем этим поединкам. Но если мы не разберемся с этим в ближайшее время, вероятно, увидите бой Джошуа в декабре против соперника выше уровнем, чем в последнем поединке. Он хочет оставаться активным.

У нас уже был интерес со стороны нескольких стран, которые хотят организовать бой Джошуа против Уайлдера. Можем провести его и на Уэмбли, можем и в США. Все зависит от времени. Действительно, это все огорчает, потому что мы долго ждали. Мы были терпеливы с ними, соглашались на все, но сейчас все идет медленно".

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"Хргович и Руис - среди возможных соперников Джошуа в декабре. Это должен быть шаг вперед. По всей вероятности, поединок состоится за пределами Британии. Энтони только что провел два боя на O2 через несколько месяцев. Нет гарантии, что он проведет бой в декабре. Мы до сих пор хотим организовать поединок с Уайлдером. Я уже обратился в Саудовскую Аравию, чтобы сказать, что мы согласились, мы готовы, если хотите все это устроить, то давайте. Если же нет - не проблема. Будем работать над поединком с Фьюри или другим вариантом. У нас будет достаточно предложений относительно мест для проведения поединков. Но это тот бой, который мы хотим. Честно говоря, надеемся, он все-таки состоится", - цитирует Хирна Boxing News 24.

Ранее менеджер Уайлдера оценил шансы на организацию боя с Джошуа.

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