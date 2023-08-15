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"Настроен оптимистично": Менеджер Уайлдера оценил шансы на организацию боя с Джошуа

Представитель американского боксера также обозначил сроки проведения поединка.
Вчера, 22:28
Шелли Финкель и Деонтей Уайлдер / Getty Images
Шелли Финкель и Деонтей Уайлдер / Getty Images

Шелли Финкель, менеджер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, поделился информацией о потенциальном бое против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Представитель американского боксера выразил уверенность, что сторонам удастся договориться о проведении поединка.

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По его словам, бойцы могут встретиться в ринге в начале следующего года.

"Я настроен оптимистично по поводу того, что Деонтей может заключить сделку на бой с Джошуа, который состоится в начале 2024 года", - приводит слова Финкеля Sky Sports.

Ранее тренер Уайлдера оценил шансы Джошуа в потенциальном бою.

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