"Три-четыре раунда": Тренер Уайлдера оценил шансы Джошуа в потенциальном бою

Тренер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт прокомментировал победу Энтони Джошуа над Робертом Хелениусом и оценил шансы британца в потенциальном бою с его подопечным.

По его мнению, Эй Джей не продержится долго в поединке с "Бронзовым бомбардировщиком".

"Бой с Хелениусом дошел до седьмого раунда, но до этого Эй Джей был терпеливым, он не пытался оформить нокаут. Это был рекламный ход. Но я смотрю на это так, что в начале Джошуа не рисковал. И это хорошо, особенно когда дальше у тебя есть потенциальный бой против Деонтея Уайлдера, который является самым мощным панчером в истории бокса.

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Круто, что он начал практиковать разные вещи, а не только дрался на передней ноге. Это хорошо выходить на бой и говорить, что тебе не нужно никуда спешить.

Был я ли я впечатлен чем-то, кроме нокаута? Нет. На самом деле после этого я еще больше убедился в том, что Джошуа проведет только три-четыре раунда в ринге с Деонтеем, прежде чем окажется в нокауте", - цитирует Скотта British Boxing News.

Ранее тренер Уайлдера также сообщил, когда может состояться бой с Джошуа.

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