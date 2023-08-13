Тренер Уайлдера сообщил, когда может состояться бой Деонтея с Джошуа

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт высказался о потенциальном поединке своего подопечного с Энтони Джошуа.

По словам специалиста, американец проведет разминочный бой, а затем примет вызов британца.

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"Он будет более чем готов подраться в январе. Последний раз, когда я общался с Деонтеем, мы планировали что-то на октябрь. Надеюсь, что мы сможем найти соперника, а после этого выйдем и нокаутируем Джошуа в январе.

Энди Руис не хочет дратсья с Деонтеем, поэтому мы ищем кого-то другого, кого-то, кто действительно хочет биться и рискнуть. И, к сожалению, кого-то, кто будет нокаутирован", - приводит слова тренера Fight Hub TV.

Напомним, Джошуа одержал досрочную победу над Хелениусом. На ISPORT доступно видео нокаута.