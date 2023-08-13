Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Смотрите на ISPORT как британец победил финна.

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) одержал победу, одолев финна Роберта Хелениуса (32-5, 20 KO).

В седьмом раунде британский боксер нанес мощный удар, который отправил соперника в нокаут.

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Видео нокаута в бою Джошуа - Хелениус:

You do 𝙉𝙊𝙏 get up from those 😤#JoshuaHelenius | pic.twitter.com/1LHhhvr6We — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 12, 2023

Ранее сообщалось, что Чисора в интересном поединке одолел Вашингтона.

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