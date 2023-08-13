"Дайте мне дышать": Джошуа забавно отреагировал на победу над Хелениусом

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал свою досрочную победу над Робертом Хелениусом.

Британский боксер одолел представителя Финляндии, который заменил Диллиана Уайта.

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"Я просто хочу громко поаплодировать Роберту Хелениусу за то, что согласился на этот бой. Людям нужно оставить меня в покое. Это мое время на ринге. Дайте мне дышать. У этого парня есть талант. Мне пришлось просчитывать его, потому что он был поздней заменой. Я хочу поблагодарить его за то, что спас шоу.

Я не хочу говорить слишком много. Но моя спина болит из-за того, что я тащу супертяжелый вес", - приводит слова Джошуа Belfast Telegraph.

Напомним, Джошуа одержал досрочную победу над Хелениусом.

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