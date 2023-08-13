"Все идет к тому": Джошуа сообщил, кто должен стать его следующим соперником

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа после досрочно победы над Робертом Хелениусом поделился планами на ближайшее будущее.

Британский боксер подтвердил, что в следующем бою должен встретиться в ринге с еще одним экс-обладателем титула в дивизионе Деонтеем Уайлдером.

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"Похоже, все идет к тому, что Уайлдер будет следующим. Я просто рад, что мы начинаем работать над этим боем. Возможно, в ближайшее время все решится.

Это хорошее противостояние для бокса и для моего наследия. Пройдут годы, вы обернетесь, посмотрите и скажете: "Вау, посмотрите на ту эпоху, этот парень дрался ос всеми". Вот что важно в наши дни, а не защищать свой "ноль" или беспокоиться о чем-то другом. Нелегко получить эти большие поединки, но я доверяю своей команде", - приводит слова Джошуа Mirror.

Ранее промоутер Энтони Джошуа также рассказал, с кем должен подраться его подопечный в следующем поединке.

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