"Две-три недели": Промоутер Джошуа поставил условие команде Уайлдера

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сделал заявление по поводу потенциального боя против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

По словам представителя британского боксера, стороны должны достичь договоренности по поводу поединка в ближайшие две-три недели, иначе они могут начать рассматривать другие варианты.

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"Если мы не получим этот бой с Уайлдером, я не знаю, я не устанавливаю временных рамок, но это должно решиться в течение двух-трех недель. В противном случае мы начнем рассматривать варианты на ноябрь или декабрь", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее менеджер Уайлдера оценил шансы на организацию боя с Джошуа.

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