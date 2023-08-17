"Не вижу смысла в рубке": Промоутер объяснил, за счет чего Джошуа может одолеть Уайлдера

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, посоветовал своему клиенту, как успешно провести возможный бой против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

По мнению представителя британского боксера, его подопечному не стоит идти в размен с американцем, а он может просто его перебоксировать.

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"Джошуа нужно просто победить. Если он будет драться с Деонтеем Уайлдером так же, как с Робертом Хелениусом, все скажут, что он очень рассудителен. Если ты выходишь и начинаешь обмениваться ударами с Уайлдером, как он привык делать, то попросту делаешь шансы равными.

Я не вижу смысла в рубке. Зачем Джошуа рубиться, когда он может перебоксировать его? Да, ему нужно быть более активным, но он перебоксирует Уайлдера в любой день недели. Возможно, Уайлдеру тоже придется держать удары. Но что, если у Джошуа сплетутся ноги, он нарвется на удар справа и окажется в глухом нокауте?" - цитирует Хирна Boxing News 24.

Ранее менеджер Уайлдера оценил шансы на организацию боя с Джошуа.

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