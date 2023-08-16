Промоутер Джошуа: Не могу поверить, что Уайлдера так высоко оценивают

Известный американский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, пренебрежительно высказался об уровне Деонтея Уайлдера.

По словам Хирна, ему трудно поверить, что Деонтея кто-то может так высоко оценивать, как это многие делают сейчас.

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"Я не могу поверить, что люди так высоко оценивают Деонтея Уайлдера. Он никогда не побеждал тяжеловеса из первой пятерки.

Луис Ортис - лучшая победа Уайлдера. В первом бою он был разгромлен, во втором бою уступал в первых семи раундах. Деонтей никогда не побеждал элитного супертяжеловеса", - сказал Эдди в комментарии для портала Boxing Social.

Отметим, что Джошуа надеется. что его следующий бой пройдет именно против "бронзового бомбардировщкика" в январе следующего года.

Также стоит сказать, что и Джоуша, и Уайлдер свои последние бои проводили против Роберта Хелениуса. Энтони накануне отправил Роберта в нокаут в седьмом раунде, а Деонтей справился с Хелениусом еще в первом раунде. После этого скандинав даже задумывался о завершении карьеры.

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