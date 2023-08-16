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Промоутер Джошуа: Не могу поверить, что Уайлдера так высоко оценивают

Эдди Хирн пренебрежительно высказался об успехах экс-чемпиона мира.
Вчера, 23:41
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Известный американский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, пренебрежительно высказался об уровне Деонтея Уайлдера.

По словам Хирна, ему трудно поверить, что Деонтея кто-то может так высоко оценивать, как это многие делают сейчас.

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"Я не могу поверить, что люди так высоко оценивают Деонтея Уайлдера. Он никогда не побеждал тяжеловеса из первой пятерки.

Луис Ортис - лучшая победа Уайлдера. В первом бою он был разгромлен, во втором бою уступал в первых семи раундах. Деонтей никогда не побеждал элитного супертяжеловеса", - сказал Эдди в комментарии для портала Boxing Social.

Отметим, что Джошуа надеется. что его следующий бой пройдет именно против "бронзового бомбардировщкика" в январе следующего года.

Также стоит сказать, что и Джоуша, и Уайлдер свои последние бои проводили против Роберта Хелениуса. Энтони накануне отправил Роберта в нокаут в седьмом раунде, а Деонтей справился с Хелениусом еще в первом раунде. После этого скандинав даже задумывался о завершении карьеры.

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