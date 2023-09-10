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"Мы готовы": Промоутер Джошуа заявил, что условия боя с Уайлдером согласованы

Тем не менее пока существует незавершенный важный момент со стороны организаторов поединка.
Сегодня, 11:59
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил, что условия боя против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера уже согласованы.

Однако, по его словам, потенциальные организаторы поединка из Саудовской Аравии пока не предоставили контракт на бой.

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"Мы согласовали условия боя Джошуа - Уайлдер. Но пока мы не получим контракт, бой не состоится.

Мы готовы принять этот бой. Мы разговаривали с Шелли Финкелем, они также готовы принять этот бой. Это не обязательно должно произойти только в Саудовской Аравии. Сейчас идут другие разговоры о других странах, в которых мог бы пройти поединок.

Только от организаторов из Саудовской Аравии зависит, что они хотят делать. Если они не устроят бой Джошуа - Уайлдер, возможно, он пройдет где-то еще. Это один из крупнейших боев в супертяжелом весе, и нам говорят, что они хотят это сделать. Но я действительно не удивлюсь, если Джошуа в конечном итоге подерется с Фьюри", - сказал Хирн в комментарии Boxing King Media.

Ранее промоутер Джошуа назвал потенциальных соперников на случай срыва боя с Уайлдером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Деонтей Уайлдер

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