"Мы готовы": Промоутер Джошуа заявил, что условия боя с Уайлдером согласованы

Тем не менее пока существует незавершенный важный момент со стороны организаторов поединка.

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил, что условия боя против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера уже согласованы.

Однако, по его словам, потенциальные организаторы поединка из Саудовской Аравии пока не предоставили контракт на бой.

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"Мы согласовали условия боя Джошуа - Уайлдер. Но пока мы не получим контракт, бой не состоится.

Мы готовы принять этот бой. Мы разговаривали с Шелли Финкелем, они также готовы принять этот бой. Это не обязательно должно произойти только в Саудовской Аравии. Сейчас идут другие разговоры о других странах, в которых мог бы пройти поединок.

Только от организаторов из Саудовской Аравии зависит, что они хотят делать. Если они не устроят бой Джошуа - Уайлдер, возможно, он пройдет где-то еще. Это один из крупнейших боев в супертяжелом весе, и нам говорят, что они хотят это сделать. Но я действительно не удивлюсь, если Джошуа в конечном итоге подерется с Фьюри", - сказал Хирн в комментарии Boxing King Media.

Ранее промоутер Джошуа назвал потенциальных соперников на случай срыва боя с Уайлдером.

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