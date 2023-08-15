"Игра в шахматы": Джошуа оставил жесткое послание Уайлдеру перед потенциальным боем

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) высказался о возможном поединке против Деонтея Уайлдера (43-2-1 42 KO).

По словам британца, он намерен разобраться с американцем, нанеся ему поражение.

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"Это игра в шахматы. Я нивелирую лучшие качества Уайлдера. Я не буду стоять, приподняв подбородок, и говорить: "Ударь меня". Я уничтожу его. Ему, несомненно, будет очень сложно", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа сделал прогноз на бой с Уайлдером.

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