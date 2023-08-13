"Способен перебоксировать": Промоутер Джошуа сделал прогноз на бой с Уайлдером

Эдди Хирн, промоутер бывшего объединенного чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, оценил шансы своего подопечного в потенциальном бою против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

Представитель британского боксера верит, что его клиент способен одержать победу в поединке с американцем.

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"Я думаю, что Эй Джей может комфортно победить Деонтея Уайлдера. Но также не стоит исключать поражение. Хорошо, что в последнем бою он провел семь раундов против высокого соперника. Трудно воспроизвести силу Уайлдера, но я всегда был уверен, что Джошуа способен его перебоксировать. Я хотел бы увидеть, как он попытается сломить Деонтея.

Мы не видели лучшего Энтони Джошуа в боях с Франклином и Хелениусом. Мы предполагаем, что поединок с Уайлдером состоится в январе и Энтони возлагает большие надежды на это противостояние. Все стороны хотят, чтобы оно состоялось", - цитирует Хирна Mirror.

Ранее тренер Уайлдера также оценил шансы Джошуа в потенциальном бою с его подопечным.

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