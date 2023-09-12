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Промоутер Джошуа озвучил возможные места и сроки проведения боя с Уайлдером

Команда британца рассматривает альтернативные варианты, если не удастся организовать поединок в Саудовской Аравии.
Сегодня, 12:48
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился подробностями организации боя против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

По его словам, если не удастся заключить сделку на поединок в Саудовской Аравии, его могут устроить на стадионе Уэмбли в Лондоне или в Лас-Вегасе весной следующего года.

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"Мы не опускаем руки, это один из самых больших боев в супертяжелом весе. Мы можем провести его в другом месте, но у нас есть предложение, которое мы согласовали, и мы хотим продолжения работы по нему, но рано или поздно нам придется двигаться дальше. Мне было бы очень интересно провести этот бой в Лас-Вегасе или на Уэмбли, думаю, это было бы невероятно.

Есть вероятность, что Джошуа проведет бой в декабре, если не сможем согласовать поединок с Уайлдером на январь. Возможно, перенесем его на март или апрель. Возможно, посмотрим альтернативные места проведения", - сказал Хирн в комментарии talkSPORT.

Ранее промоутер Джошуа заявил, что условия боя с Уайлдером согласованы.

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