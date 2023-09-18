Фьюри: Джошуа - большой бомжара, которого трижды побили

Тайсон Фьюри обрушился с жестокой критикой в адрес экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.

По словам британца, Джошуа более ему не интересен, как боксер, ведь тот проиграл свои последние поединки и стал совершенно неакутален.

"Мне все равно, что он говорит. По моему мнению, он мешок. Он просто большой бомжара, которого трижды избили. Его дважды нокаутировали, у него три поражения. Джошуа даже больше не может выступать в моей лиге.

Я больше не думаю о бое с ним. Меня он даже не интересует. Этот пузырь лопнул. Его лишили девственности, поэтому он не интересен для меня. Его дважды побил Усик, а перед этим побил толстяк.

Я дерусь с парнем, который находится на своем пике, с чемпионом, который больше и сильнее Джошуа, я дерусь с более мощным нокаутером, чем он. Энтони нужно занять место в конце очереди. Этот бой ушел, он мертв. Наш поединок стал неактуальным после того, как он проиграл", - цитирует Фьюри Daily Mail.

Ранее, напомним, британский боксер также жестко прошелся и по Александру Усику.

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