Фьюри: Усик - маленький украинский бомж

Тайсон в очередной раз заверил, что его не интересует бой с Александром.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри в очередной раз прокомментировал возможный бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

"Цыганский король" снова заявил, что его интересуют только деньги, а вариант поединка с Усиком не является достаточно прибыльным.

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"Нет, я не заинтересован в поединке с Усиком. Он маленький украинский бомж. Это все, что он для меня значит. Нет никакого интереса к объединению поясов в дивизионе. Для меня это дерьмо неважно.

Все эти разговоры об объединении и тому подобное - это на самом деле ничего не значит для меня. Я ищу самую большую зарплату. Большую часть времени Усик этого не делает. Он просто иностранец, который плохо говорит по-английски, поэтому его не продать", - сказал Фьюри.

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